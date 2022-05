Mickael COQUIERE

Je suis diplômé d'un Master 2 Ingénierie de la Fiabilité à l'ISTIA (Institut des sciences et techniques de l'ingénieur d'Angers).



Ma formation en qualité et sûreté de fonctionnement et en maintenance m'a permis d'acquérir des compétences techniques et de multiples méthodes très prisées des entreprises.



De plus, ma rigueur, ma capacité d'adaptation et mon bon relationnel ont toujours été appréciés par les sociétés dans lesquelles j'ai pu évoluer.



Mes expériences professionnelles dans l'armement, l'optronique, l'aéronautique et le ferroviaire ainsi que mes stages dans les domaines spatial, ferroviaire, automobile, mécanique de précision, me permettent d'être polyvalent et d'être un élément moteur pour une entreprise.



Management :

Gestion de clients

Gestion Plateau sdf :10 consultants

Chiffrage des activités sdf

Planification des activités sdf

Réunion, Suivi des activités sdf

Formation, support aux consultants

Résolution de problématique

Mise en place d'indicateurs

Évaluation rentabilité des activités sdf



Technique:

Electronique analogique numérique, puissance

Système de transport et d'échange voyageur (SAET, FQ, DIL, DOF)

Qualification matériel dossier d'homologation et d'évaluation



Connaissances:

Sûreté de fonctionnement:

Modélisation (Réseau de Pétri, chaîne de Markov)

AMDEC, APR, Arbres de défaillances,Analyse de mode commun

Analyse Fonctionnelle (MISME, SADT)

Fiabilité, Disponibilité, Maintenabilité

Essais (bayésiens, accélérés, aggravés)



Normes:

ISO 9001, (qualité) ISO TS 16949, CEI 61508

ISO17020 (Sécurité)

CENELEC: EN50126, EN50128, EN50129, (ferro)

EN50121 (CEM)

EN61373 (Vibratoire)

EN60068 (Environnement climatique)

EN16101, EN16102, EN45545 (Feu fumée)

RPC, ISI009, spec K20 (Câbles)

EN 60529 (Indice de protection)

ARP 4754, ARP 4761, DO178B, DO254 (Aéro)

MIL HDBK 217F, FIDES UTE C 80811, RDF2000, (SDF FMDS)



Qualité:

Préparation d'Audits et de certification

Mise en place d'indicateurs de suivi et de production

SPC



Informatique:

Bureautique (Word, Excel, Power Point, Visio, Access)

Sûreté de fonctionnement (MissRDP, SuperCAB, RamCommander, Item Toolkit, Milstress, FTA+, CECILIA)

Analyse de Données (SPAD)

Gestion de Projet (PSN8, MS Project, Cppm, Sharepoint)

Programmation (C, Visual Basic, Matlab)



Langues:

Anglais technique : lu et écrit

Espagnol : lu et écrit



Mes compétences :

Qualité

Optronique

FMEA

Disponibilité

Armement

Automobile

Maintenance

Ferroviaire

Logistique

Aéronautique

Électronique

Fiabilité

Arbre de defaillance

Retour d'expérience

Gestion de projet

Management

Sagem

Zodiac aerospace

Ratp

Plateau forfait

Sûreté de fonctionnement

Sdf

Gestion

SEE : SEU-MBU

Amdec

Thales Underwater