Mickael CORREIA

Fort d’une première expérience en tant que Chef Produit pour la société Copaco France, 1er distributeur de matériel informatique au Bénélux, présent depuis 5 ans en France tout en poursuivant ma formation en alternance, j’ai obtenu un mastère II en marketing stratégique & Etudes à l’INSEEC.



Au travers de mes expériences, je me suis spécialisé dans le domaine des études de marché liées au développement des nouveaux produits.

J’ai notamment exercé les missions suivantes en totale autonomie :

- Gestion de l’information commerciale et marketing grâce à l’exploitation de bases de données.

- Étude de faisabilité pour le développement de nouveaux produits : analyse des données, veille concurrentielle, études de marché.

- Étude de suivi des produits (analyse de la satisfaction clients, préconisations stratégiques et opérationnelles).

- Suivi, Gestion et Contrôle de la Stratégie de développement

- Traitement d’enquêtes et Analyses XLSTATS, Askia, Sphinx



Mon goût pour l’analyse, mon esprit, mes qualités d’écoute et de travail en équipe et mon sens relationnel ont été des éléments déterminants pour réussir ces différentes missions.

Ces qualités et compétences, dont entre autre des notions dans les domaines suivants : Marketing Viral, Relationnel ou Marketing Interactifs, Audit et Conseil, PAO (Photoshop, Illustrator), me permettent une parfaite autonomie et efficacité dans mon domaine d'activité...



Mes compétences :

Altruisme

Pragmatisme

Professionnalisme

Rigueur