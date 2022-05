Mes compétences :

Titulaire du caces 3

Titulaire du caces 2 pelle

Titulaire du caces 4 chargeuse

Titulaire du caces 3B PEMP nacelle

Titulaire de l'habilitation Pontier Elingeur

Titulaire de l'habilitation électrique BS et BE ma

Sauveteur secouriste du travail

Former en maintenance de premier niveau, mécanique