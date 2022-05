Mickael CROCQUEFER

J'ai acquis mon expérience de chef de projet informatique en passant beaucoup de temps avec les opérationnels et en comprenant le langage financier afin de le traduire dans un langage informatique



Bonne compréhension des systèmes complexes et gestion de prestataire extérieur comme intérieur.



Management de 5 personnes pour les projets et exploitation des métiers commerces (web et mags)



Mes compétences :

autonome

Chef de projet

Finance

FRP

Hyperion

Oracle

Oracle Application

Sage

STORELAND

Winstore

XRT

Gestion de projet