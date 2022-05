Mickael D'ANDRÉA

Titulaire du BTS Mécanique de précision, mes expériences professionnelles m’ont donné la maîtrise de la production et de qualité (VL, PL, Engins de chantier, Véhicule militaire), la capacité de procéder aux tests et mesures, de dépanner les véhicules en cas de problème de fonctionnement, de fiabiliser et améliorer les performances des véhicules.



Ayant un goût prononcé pour la mécanique, je suis d'un naturel curieux et suis toujours désireux de me maintenir à niveau en restant en quête des nouvelles technologies. Je suis très investi dans les missions qui me sont confiées et rigoureux dans le travail à accomplir.



Mes compétences :

Gestion de production

Relation client et SAV

Diagnostic technique

Essais mécaniques

Mécanique de présicion