Mickael DARCQ

COMPÉTENCES - Régler, sécuriser, agir



• Gestion des risques ; respect des consignes de sécurité et manipulation de produits dangereux

• Gestion de sous-traitants locaux ; surveillance et suivi des données techniques

• Maintenance préventive et corrective des installations

• Analyse des dysfonctionnements et diagnostic des pannes

• Réparations et remplacement de pièces, remontage et tests de performance des équipements

• Expertises techniques et rédaction de comptes-rendus

• Habitué au travail d'astreinte ; forte adaptabilité ; rigoureux ; sens de l'anticipation





Mes compétences :

Maintenance

Electrotechnique

Gestion de projet