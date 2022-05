Mickael DE SA

Je me présente, je m'appelle Mickaël DE SA. Actuellement titulaire d'un baccalauréat STG et ensuite d'une mention complémentaire Accueil dans les transports.



Maitrisant plusieurs langues étrangères (anglais, espagnol, portugais), j'ai décidé suite à ma formation comptable de changer de carrière afin de mettre à profit ces compétences linguistiques.



J'ai choisi le domaine aéroportuaire pour la variété des nationalités rencontrées et pour son environnement très particuliers. De plus, amateur d'aéronautique, ce domaine me semblait fait pour moi.



Mes compétences :

Altea CM

GAETAN

Gestion de la relation client

Service client

Gestion de conflit

LCA DCS

LCA MACS