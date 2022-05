Mickaël de Santos

Qu'il soit mobilier ou objet, qu’il soit destiné à être fabriqué en série ou à l’unité, vous aurez ce dont vous souhaitez. Je peux sans difficulté vous apporter de la nouveauté.



En tant que créateur et dirigeant de d’entreprise, en tant que créateur et fabricant de mes produits, en tant que démarcheur et revendeur de ces derniers, je connais chacune des étapes que nécessite un produit pour être commercialisé.



Ma longue expérience dans les antiquités m’a permis de me doter de fortes connaissances dans les différents styles des époques passées. Mon champ créatif est vaste même s’il n’est pas réellement démontré dans le design de mes réalisations. Un choix personnel.



Vous souhaitez lancer sur le marché un nouveau produit, en relooker un autre, je mets à votre disposition ma créativité et mon savoir-faire. Vous êtes ou pas doté d’un outil de production, je vous le créerai en fonction des possibilités qui me seront proposées.



Sans aucun doute, ma créativité saura vous étonner.



http://www.creations-desantos.com/projets.html



