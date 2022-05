Mickael DECOTTIGNIES

Près de 20 années passées en cabinet et plusieurs enseignes spécialisées m’ont permis de correspondre au profil requis pour cette fonction et d’acquérir des traits de personnalité attendus pour exercer cette responsabilité :



- Doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, j’ai réalisé au total plus de 400 dossiers (caractéristiques des sites, estimation de CA) qui m’ont amené à connaître aujourd’hui toutes les principales agglomérations et zones commerciales ainsi que les principaux groupes de distribution en France (implantation, CA des enseignes, ...).



- La réalisation de nombreux dossiers de CDAC (constitution mais également défense auprès des organismes consultatifs), ainsi que leur suivi (dépôt et suivi du PC, signature de baux commerciaux) m’ont permis de maîtriser la majeure partie de l’urbanisme commercial.



- J’ai également pu développer un sens du relationnel par la négociation de sites, la présentation de nombreux dossiers en interne et également en externe.



Cette expérience me permet de diagnostiquer l’ensemble d'un réseau, conforter une stratégie de développement, trouver et négocier les sites les plus pertinents pour de nouvelles implantations, et enfin obtenir les autorisations nécessaires pour leurs ouvertures.



Mes compétences :

Rigueur

Relationnel

Vision strategique