Mickael DELANNOY

Fort de mon parcours dans le milieu militaire d’une dizaine d’années, j’ai pu acquérir une expérience significative en matière de surveillance de site ou de zone sensible, ainsi que de protection des personnes ou de biens à travers le monde. Titulaire d’un titre professionnel d’agent de sureté et de sécurité privée et du SSIAP 1, (service de sécurité incendie et assistance à personnes), et doté de réelles ambitions d’évolutions, je suis persuadé de faire la différence au sein d'une entreprise. Habitué à travailler en milieu hostile, en équipe, doté de faculté d’adaptation, de ponctualité et de rigueur dans le travail, dynamique et motivé, je veux m’investir dans un milieu de travail stimulant, ou je peux faire une différence, et mettre mes compétences a profit. Je recherche une entreprise de sûreté et de sécurité sur le secteur de la suisse, et plus particulièrement dans le canton du jura.



Mes compétences :

Management

Former

Diriger une équipe

SSIAP