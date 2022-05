Mickael DELASSALLE

En recherche de nouvelles opportunités, de découverte de nouveaux horizons professionnels

Actuellement en poste de Technicien Procédé au sein du Groupe MICHELIN, je suis en charge de la gestion de la qualité des produits entrants et sortants d'un parc Machines d'extrusion, mais également de la bonne marche du Process et des évolutions Produit et Procédé.

Mon rôle est de garantir la maîtrise des évolutions techniques (Produit/Procédé) en production et d'apporter une expertise / un diagnostic sur les aléas et défauts produit afin d'aider et d'orienter si besoin les prises de décisions.



Mes compétences :

Méthodologie

Microsoft Office

Gestion de projet

SolidWorks