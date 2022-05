Mickaël DELHOMME

J'aspire sans cesse à développer mes compétences dans un métier toujours en mutation. S'informer sur les lois en vigueur, des méthodes de travail en constante évolution pour faire face à la concurrence sont d'autant plus de chalenge à relever au quotidien.

Chaque jours nous avons la chance de rencontrer des personnalités différentes avec des projets différents que nous nous devons de comprendre et satisfaire aux mieux.

C'est cette recherche constante de la satisfaction clientèle que se soit du coté vendeurs et acquéreurs qui me motive tous les jours pour avancer et progresser dans mon métier.



Mes compétences :

Identifier les besoins du client

Etablir les modalités d'une commande client

Effectuer le suivi d'une commande

Effectuer le suivi de la clientèle

Suivre un portefeuille de clients

Mener des actions commerciales

Coordonner l'activité d'une équipe