Mickael DELMOTTE

Possédant une expérience entrepreneurial probante dans différents postes et dans diverses organisations en Europe et à l’international (Paris, Dublin, Tel Aviv et Hong Kong).

J’ai acquis une forte expérience en terme de leadership (négociation, gestion et planification, vision et stratégie, résolution des conflits) ainsi que dans d’autres domaines nécessaires à la vente : esprit d’analyse, marketing, communication, recherche et développement, développement d’entreprise, identification de questions majeures (estimation des coûts, du retour sur investissement, contrôle budgétaire).



J’ai également participé au développement de stratégies gagnantes d’entrée sur les marchés étrangers ainsi qu’à la gestion des exportations, du marketing à l’international, des ventes à l’international et du développement de franchises dans un contexte multi culturel.



En tant que bras droit du PDG du groupe Darton, j’ai participé au bon déroulement de fusion/acquisition des sociétés qui ont été intégrées au groupe ainsi qu’au développement de leurs activités à l’international.



En quatre ans, le groupe a évolué d’une à quatorze sociétés et son chiffre d’affaires est passé de 40 à 110 millions de dollars.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

Management

Vente

Formation

Communication

Marketing