Mickaël DELMOTTE

Il y a les rêves qu'on raconte, et ceux qu'on réalise. Il y a les routes que l'on prend, et celles qui mènent au succès. Le meilleur guide est la persévérance.Nous avons tous plusieurs potentialités, qui peuvent varier au cours de la vie, ce qu'il faut donc c'est faciliter les passerelles. Savoir oser pour les uns et faire confiance pour les autres.



Mes compétences :

Expertise méthodes qualité

Rédaction de fiche de conformité

Animation de formations

Audit qualité

Gestion d'équipe / team leader

Aisance relationelle

Contrôle qualité verification conformité

PDCA / 8D / 5 WHY

Kaïzen

Lean manufacturing

Amélioration continue

PPAP

CAPA-MSA