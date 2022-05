Mickaël DENIAUD

Dans une organisation audacieuse qui poursuit une stratégie ambitieuse dans ses relations one-to-one avec des clients exigeants.

Je m'insère et m'adapte aisément en apportant une écoute dans la diversité dans des attentes humaines et en proumouvant une haute considération de la performance sociale et environnementale.





Je recherche l'innovation permanente et l'optimisation de la gestion des services pour répondre aux besoins de des clients et du fonctionnement du service



Je porte des valeurs qui encouragent la diversité de des talents je cherche à attirer des profils culturellement riches pour partager et évoluer



Je suis pro actif dans une évolution maîtrisée et nécessaire de l'organisation et du vivre ensemble dans le cadre d'une gestion de proximité.



Mes compétences :

Adjoint de direction

Direction Ressources Humaines

Management

Management de production

Production

Ressources humaines

Service client