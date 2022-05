Je suis Mickaël DENNIEL, coach professionnel spécialisé dans le développement du leadership et de la cohésion d'équipe en entreprise. J'anime des formations sur plusieurs thèmes ( gestion du stress / mieux communiquer au travail...etc). J'accompagne également les sportifs de haut niveau dans leur préparation mentale.



Au sein de la structure coaching orléans je collabore avec des spécialistes du changement en milieu professionnel et je vous invite à en découvrir un peu plus sur mon site.



www.coaching-orleans.fr





Mes compétences :

Accompagnement collectif

Accompagnement de dirigeants

Accompagnement au changement

Gestion de la relation client

Sport