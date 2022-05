Mickael DESSENDIER

Je me présente Dessendier Michaël.

Je suis sourd sévère à 80% de naissance. Je suis appareillé, je parle, je sais lire sur les lèvres depuis ma naissance,

je pratique langue des signes française.

Je suis actuellement président " un autre regard mes mains ont la parole" à Pons, j'ai crée en novembre 2009 à Pons. Notre objectif : de ne plus se cacher, s'ouvrir aux autres, avoir accès sociale et culturels.

Je suis intervenant Langue des signes animateur dans les écoles primaire et tout les établissements scolaire.

Je travaille salarié embauché par la communauté des communes agglomération de Saintes tout les mardis aprés midi et les jeudis vendredis aprés midi à l'école primaires, maternelles et tout les lundis après midi à Pons école primaires des enfants entendantes avec un enfant sourd.