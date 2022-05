Mickaël DEVISSCHERE

Chef d'équipe Production.



Management d'équipe.

Planification du travail.

Affectation des missions journalières.

Formateur technique et théorique.



Maintenance en matériel de radioprotection.

Habilitations Électrique BR.

Habilitation nucléaire PR1-ACC.



Assemblage, Montage, configuration informatique.

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SILOG (ERP)



Anglais général et technique.

Allemand (notions)



Mes compétences :

Sav

BTS

nucléaire

électronique

informatique

maintenance

service après vente

Testeur Logiciel

Testeur Firmware

Contrôle Qualité

Formateur

Habilitatio Electrique B1V

Habilitation Electrique BR

Technicien Supérieur

Technicien

Test Fonctionnel

Test In Situ

Management

Très à l'aise en langue anglaise