Mickaël DI CURZIO

- Accueillir, informer et renseigner la clientèle en vue de mieux répondre a ses attentes

et de satisfaire ses besoins afin d'assurer un impact positif sur le CA.



- Ecouter et manager l'intégralité d'une équipe en force de vente, permettant d'assurer

une transmission de compétence dans le cadre d'évolution professionnelle.



- Gérer et animer l'organisation du personnel en fonction des journées.

Positionner les hôtesses de caisses, donner les directives afin d'établir

une meilleure cohésion d'ensemble.



- Recevoir, mettre en place et organiser les stocks en fonction des commandes,

identifier les besoins en réapprovisionnement.



- Piloter et appliquer la stratégie du magasin.



- Veiller au bon respect des politiques du groupe.



- Analyser les résultats et la performance économique sur le point de vente.



- Réglementation sécurité physique, incendie, évacuation de la surface de vente.



Mes compétences :

Management

Gestion des ressources humaines

Formation

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Réactivité

Autodidacte