Mickaël DUBOIS

Après des études en économie et gestion d'entreprise, j'ai choisi un poste qui pourrait m'apporter une expérience dans ce sens. Ce fût une expérience complète et variée qui me permis de concrétiser la théorie apprise à l'université.



Par la suite je me suis spécialisé en m'occupant du service commercial d'une société proposant en BtoB des services, du matériel informatique et des logiciels.



Continuant dans cette spécialisation, je m'occupe aujourd'hui de projets commerciaux d'envergure internationale. La gestion des aléas, des contraintes, des coûts et des obectifs est un plaisir pour moi.







Mes compétences :

Gestion de projet

Commerce international

Commercial grand compte

Commercial export

Achats