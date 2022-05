Mickael DUBOUCHAUD

Bonjour,



Les divers emplois que j’ai occupés en depuis 1993 m’ont apporté, une expérience technique riche et diversifiée dans le domaine de l'industrie mécanique et plastique.



Ces fonctions ont permis de mettre à profit mon sens de l’adaptation et exigeaient des qualités de contact de communication et de rigueur.



Je vous invite donc à découvrir mon curriculum vitae qui vous permettra d’évaluer l’intérêt de mon profil.



Je me tiens à votre disposition pour vous exposer plus précisément mes compétences et mes motivations.



Mes compétences :

très Bon relationnel

Force de proposition

Autonomie

Adaptabilité

Rigueur