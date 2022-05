Je m'appelle Mickael Dubus, j'ai 35 ans. J'ai débuté dans la vie active en tant que thermicien et aide radiologue dans la société IS OUEST basée à Gonfreville l'Orcher ( 76 ).



Après 3 ans, n'ayant aucune porte de sortie vers une éventuelle évolution , j'ai intégré la société Radiographie industrielle basé à Notre Dame de Gravenchon ( 76 )en tant qu'aide contrôleur puis finalement en contrôleur ayant obtenu mon COFREND II Ultrason, après cela, j'ai également passé mes COFREND ressuage et magnétoscopie.



Toujours soif d'évoluer, j'ai fini par avoir en charge des missions de coordination de contrôle puis de préparation d'arrêt notamment à Petroplus où j'ai pu rentrer au bout d'un certain temps suite à une offre d'emploi en tant qu'inspecteur.



Actuellement, je prépare le niveau 1 inspection. J'ai déjà participé aux 3 premiers modules. Il me reste à faire le 4 ème module ( octobre 2011 ) afin de pouvoir me présenter à l'examen niveau 1 inspecteur courant 2012.



En 2011 fort d'une expérience accrue dans le domaine de l'inspection et toujours en quête d'expériences nouvelles, j'ai rejoins la société Peritec ingénierie en tant qu'inspecteur afin de rédiger des plans d'inspections et assister les services SIR à la reconnaissance de leurs services.



Aujourdh'ui je suis actuellement embauché dans la société CIS et placé à l'année sur un site pétrochimique à Gonfreville l'Orcher en tant qu'inspecteur. J'ai en charge les contrôles et inspections suivant un échéancier donné sur plusieurs unités du site. Suite à cette experience supplémentaire j'ai pu obtenir le niveau 1 UIC inspecteur en septembre 2013.







Mes compétences :

Organisé

Sens des responsabilités

Informatique

Coordination