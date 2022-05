Mickael DUCREST

14 ans dans le secteur logistique ,référent sur le poste,tuteur et formateur .

Certifié Yellow Belt en amélioration continue.

Responsable des opérations d'exploitation d'un service de 180 collaborateurs , projection , adequation charge/capacité...

Ma curiosité,mon dynamisme et mon analyse me permette une adaptation et un apport qualitatif dans chaque domaine touchant l'activité logistique.



Mes compétences :

Powerpoint

Outils de pilotage

Word

Infolog

Excel

Internet

Communication

Logistique

Management