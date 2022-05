Mickaël DUCREUX

Responsable d'agence Pum Plastiques Le Havre. Réseau de 203 agences réparties sur le territoire français, Pum Plastiques est une entreprise du groupe saint gobain distribution bâtiment France spécialisée dans la vente et la distribution aux professionnels de produits et solutions Plastiques pour le bâtiment, les travaux publics et l'aménagement d'espaces.

Pum Plastiques en quelques chiffres: 300M€ CA, +16000 références et 1200 collaborateurs.



Mes compétences :

Technico-commercial

Commercial

Management