Mickael DUHAMEL

Acting as team leader de 6 a 8 techniciens outilleurs

Garant du respect des règles de sécurité

Suivi des essais et mise au point des nouvelles matrices d'emboutissage

Reception matrices d'emboutissage chez fournisseur (Japon)

Planifications des travaux quotidien et lors des modifications importantes

Ajustement d'élément de découpe et de poinçonnage

Referent sur réparation pièces d'aspect

Intervention sur matrice de sertissage

Renseignement intervention sur Maximo

Basique Excel certification TOSA

Pontier et cariste

BEP CAP structure métallique

CQPM outilleur ajusteur en emboutissage de presse

Mes compétences :

Base en tournage fraisage

Possede permis pontier et cariste

GMAO

Maximo