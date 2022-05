Mickael DUPAIRE

Fort de mes 13 années dans le domaine de la construction et réparation naval ,en coque métallique ,référent en soudure pour différends client dont dcns ,cgg veritas ,chantier de l'atlantique, otv et bien d'autres,j'aurai aimé me projeté sur la pétrochimie ou l'offshore.Mes connaissances en tuyauterie et chaudronnerie lourde font de moi un homme polyvalent sur le terrain.Chez Gestal à la tête de 25 mécaniciens et 3 chefs d'équipes en maintenance industriel sur différends sites en France,principalement pour les centrales électriques EDF, j'ai contribué à la remise en route de tranches avant la période hivernal.Chez Leroux et lotz,j'encadrai chaudronniers et tuyauteurs sur différents site tel que Yara, raffineries total,centrales edf,rédaction des permis de feu,présentation des plans de préventions,poi, suivi des habilitations,plannings,devis,réception des travaux terminés .......

Jusqu'au 27/12/14 AKKA ingenierie process sur centrale E.D.F. de cordemais.

Je reste à l'écoute d'opportunités qui me permettrait des déplacements à l'étranger. .



Disponible au 1er Juin 2016

Cordialement.



Mes compétences :

soudure et maitrise des robots de soudages

bonne lecture de plan,interpretation,execution