Bonjour,

.

Je cherche à développer mes compétences informatique en particulier en AngularJS et C#.



Mes compétences :

Câblage

Electricité

Soudage/brasage

JavaScript

C#

HTML 5

CSS 3

XML

Java EE

Java SE

PHP 5

SQL

PL/SQL

AngularJS

Google MAP V3

Cordova

Ionic framwork

Microsoft SQL Server

Oracle

Java Enterprise Edition

Android

UML/OMT

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

MVC

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Global Positioning System

Framework

ECLiPSe