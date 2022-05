Mickael DUPUY

Ma formation technique de base, avec un complément commercial, font de moi:



Je suis autonome et volontaire, je sais m'organiser dans mon travail au quotidien afin de remplir les missions qui me sont confiées.

D'autre part, mon ouverture d'esprit, me permet de m’adapter aux nouvelles techniques et processus existant.

Enfin, mon écoute attentive et mon analyse me permettent de mieux comprendre les attentes et besoins de chacun, et ainsi proposer des solutions compréhensives par des tiers.



Mes compétences :

Vidéosurveillance

Sécurité

Vente

Gestion de projet

Développement commercial