Mickael DUREUIL

J'évolue sur le secteur de la communication Print, fortement impactée par les NT, et donc en constante adaptation.

Sur ces marchés de commodités, la créativité est une impérieuse nécessité pour imaginer des solutions nouvelles créatrices de valeur. Une créativité à conjuguer avec la culture de l'optimisation sous contraintes, inhérente au monde industriel et aux impératifs économiques.



Je m'intéresse aux solutions qui simplifient, accélèrent et abaissent le coût d'entrée aux puissants médias imprimés tout en me focalisant sur les leviers en aval.



Mes différents postes m'ont permis de délivrer au sein de groupes industriels internationaux, avec à la clé une plus grande ouverture, une meilleure adaptabilité (Scandinavie, Allemagne, Chine, Pays-Bas).



Une fois appréhendé un nouvel environnement, je construis avec chaque client des solutions qui dépassent la réduction de coûts, j'affectionne les préconisations disruptives qui boostent le ROI. Penser aux clients de nos clients.



Dans ma bibliothèque, vous trouverez des "Océans Bleus" et les oeuvres de Seth Godin mais aussi la plupart des récits de Mike Horn, Herzog, Jon Krakauer. Parmi mes sources d'inspiration, les cultures différentes (grand voyageur, bilingue français/anglais et germanophone)...



Avec des expériences professionnelles sur la chaine de valeur de l'imprimé, je dispose d'une vue large sur les différents leviers d'optimisation économiques et écologiques. Mon rayon d'action me porte sur les marchés de la VAD, du retail et de la presse.



Mon quotidien s'anime autour de :

_ la prospection méthodique (impérative quelque soit le niveau de responsabilité),

_ l'accompagnement de prospects/clients dans la conception de solutions ambitieuses,

_ la promotion de nos USP, les astuces techniques (hélio, offset bobine et feuille) et finitions multiples (couvertures complexes, pantone, vernis, personnalisation, encartage, mise sous film, adressage).

_ la mise en place d'accord longs termes permettant de pérenniser les relations commerciales.



"La pause, aussi, fait partie de la musique" disait Zweig :

Voyage : explorer hors circuit touristique, dont un tour du monde en famille (visiterlemonde.net)

Sport : autre excellent moyen de se dépasser ! je cours (semi marathon, trail) je marche (rando/raid : Vercors, Vosges, Patagonie, Nouvelle Zélande) je grimpe (6a) et je pédale (VTT XC).

Passionné de technologies appliquées (web, e/m/t-commerce, réalité augmentée, impression 3D).



Le reste du temps libre (!) est consacré à ma Famille, ma région d'origine (LE NOOOOORD), mes recherches généalogiques (www.dureuil.com) et la cuisine (d'ici et d'ailleurs).



Mes compétences :

Excel

Appel d'offres (production d'imprimés)

Keynote & Powerpoint

Supply chain optimization

Production d'imprimés (Hélio, Offset)

Choix de papiers (magazines, catalogues)

Site internet marchand

ERP & CRM

Optimisation

Brainstorming innovation

Prospection

Créatif

Export

Business development

Marketing

International

Grands comptes

BtoB

Innovation

Vente