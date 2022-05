Mickael DUVAL

Gestionnaire de la production, efficace et volontaire, expert en matières d'encadrement d'équipes transversales dans le but de répondre aux exigences des clients et d'atteindre les objectifs fixés. J'ai travaillé 6 ans au Canada où les objectifs étaient élevés et la pression forte. De retour en France, je souhaite relever de nouveaux défis professionnels.



Mes compétences :

Animation de formations

Gestion de crise

Coaching

Planification

5S

Amélioration continue

Management

Gestion du stress

Gestion des ressources humaines

Gestion de la production

OFFICE

SAP