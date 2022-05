Valéry BRUNET

Dans la fonction maintenance depuis 2005, et après 4 ans comme responsable du service électrique, j'occupe désormais le poste de responsable maintenance de l'usine d'Aniche (59-Nord).



Garant de la fiabilité des installations et responsable des indicateurs de la maintenance opérationnelle du site (145 pers. / 3 lignes), j'anime une équipe de 20 techniciens et agents de maitrise dans les domaines de la mécanique générale, l’électricité HT / BT, l'automatisme, la robotique, l'informatique industrielle et la vision.



Certifié Green Belt WCM, Je participe à la mise en place de notre démarche d'amélioration continue, au travers du déploiement des piliers "fiabilité" et "performance industrielle" sur le site (analyse des pertes, définition des politiques de maintenance, animation de groupes de travail...). Planification du préventif, contrôles réglementaires, astreintes techniques, support du curatif...



Mes compétences :

Robotique

Lean

Management

Amélioration continue

Kaizen

Maintenance

Ingénierie

Vision

Gestion de projet

Production

Informatique

Lean IT

Siemens Hardware

Rockwell

EHS

Controles réglementaires

Régulation industielle

Gestion budgétaire

Pneumatique

Thermique

Dessin industriel

Mécanique générale

Asservissements

Automatismes industriels

Programmation informatique