Mickael DUVAL

MIKADOM est une agence spécialisée dans l'événementiel pour les Enfants et les Familles.

Notre mission est de vous simplifier la vie, et de vous faire profiter de notre expérience dans le domaine de l'animation et de l’organisation d’événements ludiques.

Je coordonne toutes les prestations et tous les intervenants de MIKADOM par ma qualité d' Éducateur de Jeunes Enfants diplômé d'Etat (DEEJE), en m'appuyant sur mes 15 années d’expériences professionnelles dans divers milieux professionnelles de l'Education et de l'Animation. (Crèches, Halte garderie, Ecoles maternelle et primaire, pédiatrie, protection de l'enfance, etc.)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel