Experience militaire au 6ème RPIMa sortie carporal chef d'équipe en compagnie de combat mon permis d'aquerir l'écoute et manager une équipe.

17 ans dans la sécurité incendie sur différents type D' IGH et D' ERP et Hotel de luxe.



Mes compétences :

Secourisme

Sécurité incendie

Sécurité incendie des ERP et IGH

Prévention

ERP

Chef d'équipe

Formation

Ssi

Réglementation incendie

SSIAP 2