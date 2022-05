Mickaël EPPINGER

Diplômé de l'Ecole de Management de Strasbourg, je suis bilingue allemand et maîtrise également l'anglais (C1).



Ma méthode et la rigueur dans mon travail, sont mes atouts pour répondre aux attentes des entreprises et de mes comptes clients.



J'ai également une facilité à m'adapter à tous les types de situations et tous les types de personnes.



J'ai un intérêt évident pour la supply chain, la logistique et l'amélioration du processus de production.



Je travaille actuellement dans le secteur du verre automobile dans le département Logistique / Transport / Stockage / Packaging.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Lean management

Logistique

Management

Supply chain

Supply chain management

Amélioration continue

Packaging

Automotive

Stockage