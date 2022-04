Béchir ESSA

1. Marketing :



- Mon expérience d’Assistant Marketing chez Mars Chocolat France fut l’occasion de travailler mes compétences en E-commerce via la gestion du site internet B to B de la marque My M&M’s ;

- Le stage de fin d’études que j’ai réalisé au sein du groupe Hager en tant qu'Assistant Marketing m’a permis d’améliorer mes capacités en gestion de projets. C’est de par la rédaction de communiqués de presse, la gestion d’un plan média ou encore les échanges avec des éditeurs de sites web que j’ai pu gagner en adaptabilité.



2. Commercial :



- Les missions menées au sein du groupe Nestlé améliorent au quotidien mes capacités à convaincre. Ma rigueur ainsi que ma culture du résultat me permettent d'accomplir avec succès les tâches qui me sont confiées ;

- Mon poste de Délégué Pharmaceutique chez Johnson & Johnson Santé Beauté France a permis de mettre à profit ma réactivité, mes capacités organisationnelles ainsi que ma rigueur dans un souci constant de satisfaire mes clients ;

- L’expérience terrain acquise au sein de la société Unilever France m'a permis de développer mon relationnel ainsi que mon autonomie en ayant à ma charge un vaste portefeuille clients.



Mes Atouts :



- Mon relationnel ;

- Ma réactivité ;

- Mes capacités organisationnelles.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

OpenOffice

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Omniture

Jira