Elodie ZIEGLER

Titulaire d'un DUT dans les domaines de l'information et de la communication, je travaille actuellement au sein de la Direction de la Culture de l'Eurométropole de Strasbourg en qualité d'assistante Ressources Humaines.



De plus, je nourris une passion pour la musique en la pratiquant et en assistant à de nombreuses manifestations culturelles (concerts, festivals...).



N'hésitez pas à prendre contact !



Mes compétences :

Gestion électronique des documents

Communication interne

Secrétariat

Bureautique

PAO