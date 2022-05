Mickael ESTRADA

Depuis mon enfance, j'ai toujours été intéressé par l'univers technologique.

J'ai commencé à faire mon apprentissage dans le monde des réseaux informatique avec des équipements Cisco et Linux puis j'ai terminé dans l'administration des systèmes informatiques pour agrandir mes compétences.

Je suis particulièrement curieux dans tous les domaines, me poussant à regarder toute sorte de métier comme le développement mobile et web.



La connaissance de ces trois domaines de l'informatique, tel que l'administration système, l'administration des réseaux et le développement web, sont importantes pour moi.



L'acquisition de ces connaissances me permettra de continuer plus tard dans le management d'équipe afin de pouvoir gérer un secteur d'activité englobant ces trois mondes.



Mes compétences :

Administration système réseaux

Cisco CCNA

Scripting

Administration Windows2008 R2

Administration linux

Développement web

Linux Redhat (v5/v6)

Java Android

XHTML / CSS

Windows Server 2008 / 2008R2

SQL (MySQL / SQLServer / Postgres

Powershell / Bash / Python Programming

Windows Server 2012 / 2012R2

Linux CentOs

Linux Debian

Windows Server 2003