Mickaël ETAVARD

Analyse, qualification et réalisation des actions techniques de projet ;

Définitions des charges ;

Pilotage des projets et accompagnement des acteurs externes ;

Rédaction de procédures et documentations des tâches d'intégration ;

Rédaction de dossiers de recettes et de mise en production ;

Reporting et remontées d'informations.



Virtualisation de serveurs avec VMware ;

Création et administration de serveurs Windows en environnement virtualisé ;

Industrialisation du déploiement de serveurs et flux réseaux ;

Installations, configurations et administration de réseaux ;

Analyse, qualification et implémentation des flux réseaux ;

Création de Workflow de demande et validation des flux réseaux ;

Installation et administration de l'infrastructure de stockage ;

Administration de bases de données ;

Gestion des accès distants.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Cisco Switches

VMware ESX

Networking

Cisco ASA

VMware

Cisco Ironport

Active Directory

Microsoft Exchange

Microsoft SQL Server

Linux Redhat