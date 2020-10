Mickael FERREIRA (MICKAEL FERREIRA)

J'ai travaillé un peu plus de 4 ans à la SNCF en tant que technicien de supervision à Paris.

J'ai quitté, récemment, la région parisienne, afin de rejoindre ma fiancée à Bayonne.

Il m'a été impossible d'obtenir une mutation de Paris vers Bayonne, au sein de la SNCF à court ou moyen terme, en raison de la politique de l'entreprise sur l'évolution des agents basés sur la région parisienne.

C'est pourquoi, je recherche actuellement un emploi dans la région.



Je suis en couple avec ma compagne depuis 3 ans, nous vivons ensemble, sommes actuellement fiancés, et depuis juillet, nouveaux parents.

J'ai fais les allers-retours tous les week-ends durant 3 ans, mais cette situation est devenue difficile et épuisante pour moi.

J'ai donc décidé de quitter mon emploi et de rejoindre définitivement le Pays Basque, malgré un emploi qui me promettait d'être promu dirigeant de proximité sur le terrain, dans les 5 ans à venir.



Issue d'une formation électrique et informatique effectuée à l'IUT et ensuite à l'IUP de Cergy Pontoise, et ayant suivi une formation, non complété, d'administrateur systèmes et réseaux, je recherche actuellement un emploi dans ces domaines,

J'ai travaillé dans plusieurs domaines, que ce soit électronique, support informatique ou maintenance.

J'étais, jusqu'à récemment, employé par la SNCF en tant que technicien de supervision, avec des plages de travail en roulement 3x8 et 7 jours sur 7.

Je gérais, avec toute une équipe, les outils de télésurveillance permettant de détecter des défauts au niveau du réseau ferroviaire, dans toute lÎle de France. Nous étions chargé de filtrer les dérangements, dappeler et de guider les mainteneurs sur place, de renseigner les régulateurs afin de minimiser les retards éventuels.



Ce que j'ai aimé à la SNCF c'était la possibilité de progresser au sein de l'entreprise, ainsi que la reconnaissance du travail bien fait. C'est ce que j'aimerais retrouver dans mon prochain emploi. Je suis quelqu'un de travailleur, sérieux et sociable.