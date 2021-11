Mickaël FILMON

"Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu as contre toi ceux qui veulent faire la même chose, ceux qui veulent faire le contraire et l’immense majorité de ceux qui ne veulent rien faire." (Confucius).



Passionné d'informatique et de bureautique et depuis 16 ans dans le monde du travail dans le domaine de la sécurité en tout genre, j'aimerais me diriger vers le conseil et l'étude de nouveau projet pour les entreprise.



Si vous avez des question, n'hésitez pas je me ferais un plaisir de vous répondre.

Mickaël.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Adaptibilité

Informatique

AutoCAD

Sécurité incendie

Base de données

Contrôle d'accès

PAO

Prise de décision

Microsoft Office

Dynamisme