Mickael FLEURY

Au contact quotidien de la direction commerciale et hierarchiquement rattaché à la direction Supply Chain, je m'épanouis dans un rôle de coordinateur afin d'assurer une qualité de service otpimale pour l'ensemble des magasins tout en minimisant les couts de distribution.



Garant de la gestion de l'ensemble des flux sur toutes les filières de distribution, j'ai l'occasion d'avoir une vue globale de la chaine logistique du fournisseur jusqu'aux magasins en passant par les sites logistiques Brico Depot. Ce role m'a permis d'accroitre mes capacités relationnelles et d'adaptation afin de trouver les solutions les plus efficaces pour répondre aux exigences commerciales tout en respectant le modèle de distribution low cost de Brico Depot.



Aujourd'hui satisfait de ma situation, je reste en veille sur le marché et suis ouvert à de belles opportunités qui me permettraient d'étendre mon champ de compétences sur d'autres secteurs d'activité.



Mes compétences :

ERP

Logistique

Supply chain

Système d'Information

Gestion des stocks et approvisionnement

Chaine logistique

Visual Basic for Applications

SQL

SAP Netweaver > SAP BW

SAP

PeopleSoft

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

HTML

Audit