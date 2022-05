Mickael FONTAINE

Après avoir obtenu ma Maitrise de Sciences de Gestion à l'IAE de Lille, j'ai intégré la Direction financière de CORSAIRFLY en 2005 en tant que contrôleur de gestion junior.

3 années plus tard, j'ai pris le poste de responsable du pôle "Business" du contrôle de gestion.



Les tâches qui m'intéressent le plus dans mon métier sont la conception de tableaux de bord, et l'utilisation des outils informatiques.



Je suis maintenant chez Eau et Force ER Nord entre Lille et Anzin.



Mes compétences :

Access

contrôle de gestion

Excel

finance

gestion

Business objects