Didier HANOT

Après plus de 20 ans d'expérience en industrie et plus particulièrement dans les domaines des méthodes industrielles, de l'amélioration continue et plus généralement de la production industrielle, j'ai pris le risque il y a plus d'un an d'aller au bout d'un projet personnel, ou d'un rêve en créant un bar à concerts dans la ville de Cambrai.



Certains parleront de courage, d'autres d'inconscience, toujours est-il que mis à part sur l'aspect financier, je ne regrette en rien cette expérience. J'ai du toutefois mettre fin à l'aventure en novembre dernier, car la conjoncture défavorable, le poids des charges, la baisse continue de fréquentation et la répression de plus en plus virulente rendent la vie de ce genre d'établissement inlassablement difficile. J'ai donc profiter une offre de rachat salvatrice.



Aujourd'hui, je souhaite relancer ma carrière professionnelle, car malgré cet "accident de parcours", je reste toujours aussi passionné, motivé et déterminé. Je recherche naturellement dans les domaines des méthodes industrielles, de l'amélioration continue mais je suis près à étudier toute autre proposition (management d'équipe, gestion de projet, technico-commercial ou chargé d'affaires, approvisionneur, etc...)



N'hésitez pas à me contacter...



Mes compétences :

Kaizen

Six sigma

5s / TPM

AMDEC

Management d'équipe

Lean management

MTM2

Ergonomie industrielles

SMED

Haccp

Approvisionnement et gestion des stocks de pr

Pack office

Travaux neufs

Management d'équipes

GPAO

Approvisionnement

Packaging

Amélioration Continue

TPM

Gestion de Projet

5S