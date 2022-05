Mickael FRISON

Consultant depuis 7 ans, de formation ingénieur (Réseaux et SI, ENSEIRB 2005) doublée d'un master en gestion d'entreprise (IAE Bordeaux IV, 2006) j'oriente aujourd'hui ma carrière vers deux types de projets :

- L'optimisation des processus opérationnels des organisations : modélisation et rationalisation, mise en œuvre de tableaux de bords de pilotage;

- la gestion de projet Maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information.



Fort de compétences en finance et gestion des risques bancaires, autonome, souple et pragmatique dans les solutions proposées, je garde une forte appétence pour la diversité et le dynamisme de l'environnement financier.



Mes compétences :

Audit

Banques

Conception

Finance

Management

Méthodologie

Modélisation

Optimisation

Systèmes d'Information