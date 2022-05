Mickaël GALLAIS

Bienvenue sur mon profil Viadeo.



Je valide cette année le Master 2 Finance - Contrôle - Audit (FCA) délivré par l'EDC Paris Business School et en parallèle le Master 2 Gestion des Instruments Financiers, spécialisé en Marchés Financiers.



Je suis actuellement en alternance à la BNP Paribas CIB en qualité de Market & Trade Support.



Si mon profil retient votre attention, vous pouvez me joindre à l'adresse mail suivante : gallaismickael@gmail.com



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Audit

Corporate finance

Statistiques

Finance de marché

Analyse financière

Gestion de portefeuille