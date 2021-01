Mickaël GALLAIS

Documentaliste depuis huit ans, je recherche à relever de nouveaux défis au sein d'un nouveau poste, notamment dans le domaine de la santé que je connais bien, ou tout autre terrain : je sais m'adapter et m'approprier des domaines nouveaux !





COMPÉTENCES



Gestion de centre de documentation :

- Accueil et orientation du public, formation aux outils de recherche, gestion des prêts.

- Gestion du fonds documentaire : commandes, acquisitions, abonnements ; équipement des ouvrages, récolement, désherbage, inventaire.

- Gestion du budget documentaire.

- Valorisation de l'espace documentaire : (ré)aménagement du lieu, signalétique, classification, plans.



Traitement documentaire, diffusion de l'information :

- GED : catalogage, bulletinage, dépouillement, indexation, thésaurus.

- Produits documentaires : dossiers documentaires, panoramas de presse, revues de sommaires, bibliographies, flyers, traductions, glossaires, statistiques.



Recherches documentaires :

- Interrogation de bases de données médicales (EM-Consulte, Doc'Cismef), scientifiques (INIST), législatives (Légifrance).

- Travail en réseau professionnel (RNDH, Créadoc).



Informatique :

- SIGB : PMB, JLB-Net, Superdoc, BiblioTech, Cindoc, BCDI.

- Gestion de bases de données : FileMaker Pro, Access.

- Publication Internet : Dreamweaver, Nvu, Publisher ; notions des langages HTML, XML et Wiki ; notions de Filezilla.

- Bureautique : Microsoft Office, Open Office ; Photoshop.



Langues :

- Anglais : courant.

- Espagnol : scolaire.



Mes compétences :

