Mickael GESTAS

Bonjour,

J'organise et encadre des formations dans le domaine de écoconstruction et de la rénovation thermique écologique.

Nous accueillons un public varié depuis les artisans (charpentier, menuisier, électricien, plâtrier, plombier, etc ....) jusqu'au professionnels de l'encadrement (conducteur de travaux, chef de chantier, architecte, collaborateur d'architecte, etc...). Cette formation est aussi accessible aux conjoint(es) d'artisans.



FORMATION 2014 : Certifiante Niveau III COORDINATEUR EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE de l'Habitat



Du 17 février au 25 septembre 2014, 964h en continue à Bordeaux (33)

Du 14 avril au 21 novembre 2014, 964h en continue à Bidart (64)



Public : Professionnel, Demandeur d'emploi issu du bâtiment & Conjoint(e) d'artisan.



Plus d'infos : http://www.init-environnement.com



Au plaisir d’en discuter,



Mes compétences :

RT 2012

Rénovation

Bâtiment

Formation

Écoconstruction

Isolation naturelle

Matériaux bio sourcés