Mickael GIRAUD

Découvert dès mon jeune âge, l’informatique et les nouvelles technologies sont rapidement devenues une passion.



J’ai entrepris des études dans ce domaine afin de pouvoir approfondir mes connaissances.

Ayant choisi l’alternance pour poursuivre mes études âpres le BAC, cela m’as permis de mètre en pratique mes connaissances, obtenir une expérience professionnelle et en même temps poursuivre mes études.



Au vus des compétences techniques acquise, j’ai décidé de validé et approfondir ces compétences, pour cela je me suis orienté vers un centre formation afin d’obtenir les certifications Microsoft et Cisco.



Mes compétences :

Backtrack

Certification

Cisco

GPO

Mcitp

MCSE

Microsoft Active Directory

Microsoft Hyper V

Microsoft Serveur

Microsoft Windows serveur

Sécurité

Supervision

Virtualisation

Vlan

VMware

vSphere