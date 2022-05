Mickael GIRAULT

Bonjour à tous,



Je suis Art director / UX Designer avec une expérience de cinq ans.



En veille constante sur la technologie web, je suis un lecteur assidu des gourous du UX, Brad Frost, Luke Wroblewski et David Walsh.



Mes compétences sont multiples : la stratégie, la conception et le développement.



Stratégie :



La clé pour construire ou améliorer votre marque est de comprendre vos utilisateurs. Comment ils se comportent, quelles sont leurs attentes.

Mon rôle est de vous aider à analyser et à synthétiser vos données.

Avec cette base de connaissances, j'assure que votre présence sur le web soit la plus pertinente possible.



- Cadrage et accompagnement

- Analyse du marché concurrentiel

- Stratégie dans les Contenus

- Analyse et recherche



Conception :



Le design de l'information doit être fonctionnel et agréable. Cela implique un équilibre entre plusieurs domaine : de l'empathie, l’appréhension de la stratégie et une profonde compréhension de la faisabilité technique afin de maîtriser les coûts.

Je considère la conception comme une étape majeure afin de réaliser une application efficace et qui répond aux attentes utilisateurs.



- Audit ergonomique

- Prototypage

- Direction artistique

- Stratégie de marque

- Création de guide et d'animation

- Design d'interaction

- Tests d''utilisateur



Développement :



Je maîtrise la méthode agile et je m’efforce à faire suivre les informations le plus habilement possible afin de garder une cohérence dans la chaîne de développement.



- Planification technique

- Accessibilité

- Développement Front (HTML / CSS / JS)

- Web Performance



Mes compétences :

Android

Responsive design

Javascript

Mobile first

Content first

JQuery

User Experience

User Interface Design

CSS3

IOS Design

Performance

SEO

Bootstrap Framework

HTML5

Conception