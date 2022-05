Mickael GODFURNON

Gravotech Shanghai a vu le jour vers fin 2006 de la reunion de 2 leader francais dans la conception et realisation de machine de gravure:



- Gravograph pour la partie machine rotative et laser dans le domaine de la bijouterie, signaletique et machine pour tout public.



- Technifor pour la partie machine de percusion plus connu dans le domaine de l'automobile et sur ligne de montage industrielle.



Depuis Gravotech a ete rejoins par Type3(Vision numerique) en 2008 leader dans le domaine de la CFAO Artistique.



Mes compétences :

Bijouterie

Gravure

Gravure laser

Guitar

GUITARE

Laser

Music

Musique

Photographie

Photography